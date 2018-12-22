Çaykur Rizespor ile pazar günü oynanacak Karadeniz derbisi ile birlikte hem devreyi kapatacak hem de 2018’deki son maçına çıkacak olan Trabzonspor’da satışa çıkarılan biletlere yoğun ilgi var.

20 ile 270 TL arasında değişkenlik gösteren biletlerin kombineler de dahil olmak üzere 20 bini tükendi.

41 bin kapasiteli Medical Park Stadyumu’nda maç günü ise 30 bin futbolseverin olması, takımlarına ise 90 dakika boyunca tam destek vermesi bekleniyor.

Rekor Fener derbisinde

Bu sezon sahasında sadece 1 kez yenilen ve Medical Park Stadyumu’nda müthiş bir oyun ortaya koyan Trabzonspor’un taraftar rekoru Fenerbahçe derbisinde kırılmıştı.

Bordo- Mavililer’in 2-1 üstünlüğü ile sona eren mücadeleyi 37 bin 600 biletli futbolsever takip etmişti.