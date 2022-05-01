Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 Süper Lig Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , taraftarlarını sokaklara döktü. Beşiktaş 'ta konvoy yaparak şampiyonluğu kutlayan taraftar, kaldırımda yürüyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın etrafında toplanan bir grup, Trabzonspor taraftarlarının konvoyunun Taksim'e dönüş yaptığı sırada taş fırlattı. Saldırıda yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden ayrıldı.

Ertan KILIÇ/İSTANBUL (DHA)