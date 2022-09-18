Kızılyıldız mücadelesinde boş kalan tribünler, bugün dolacak. Dün itibarıyla 32 bin civarında bilet satılırken, Akyazı’da bugün yaklaşık 35 bin taraftarın olması bekleniyor.

Kızılyıldız maçına kadar çıktığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Trabzonspor ’da, taraftarlar yıllar sonra ilk kez Akyazı’da bir maça bu denli ilgi göstermemişti. Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Kızılyıldız mücadelesini yaklaşık 20 bin kişi takip ederken, stadın yarısına yakını boş kalmıştı. 2-1’lik galibiyetle Bordo-Mavili takım beyaz bir sayfa açarken, tribünlerin bu kez dolması bekleniyor. Hem maçın pazar günü oynanması hem de başlama saatinin 17.00 olması nedeniyle taraftarların Akyazı’ya akın edeceği öğrenildi. Dün itibarıyla 32 bin civarında bilet satılırken, bugünkü satışlarla birlikte yaklaşık 35 bin taraftarın takımına destek vermesi öngörülüyor.

Sonraki maç 10 Ekim’de

Taraftarı önünde çıktığı 2 lig maçında yenilmeyen Fırtına, Hatayspor’u 1-0 mağlup etti, Galatasaray ’la 0-0 berabere kaldı. Milli ara sonrası 1 Ekim’de deplasmanda Kayserispor mücadelesine çıkacak olan Trabzonspor, en yakın iç saha maçını 10 Ekim’de Kasımpaşa ile oynayacak