Trabzonspor, taraftarıyla da zirvede

En yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u yenerek puan farkını 12'ye çıkaran Trabzonspor'da taraftarlar maçlara akın ediyor. Takımlarını yalnız bırakmayan futbolseverler, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni bayram yerine çevirirken, Başakşehir maçının ardından Konyaspor karşısında da tam kapasiteyle rekor (40 bin 782) kırıldı. Bu sezon toplam 305 bin 320 kişiye ev sahipliği yapan bordo-mavili takım, ortalamada yanına kimseyi yaklaştırmadı. Süper Lig'de 23 bin 486 taraftar ortalamasıyla mücadele eden Trabzonspor, puan sıralamasının yanı sıra bu alanda da liderliği kaptırmadı. Karadeniz ekibini, Fenerbahçe (18.302), Galatasaray (16.677) ve Beşiktaş (15.459) takip etti.

AVCI FIRTINASI

Trabzonspor, geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilen Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 57 lig maçında 36 galibiyet, 17 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine geçit vermedi. Bordo-mavililer, 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile 2,19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

AVRUPA'DA 39. SIRADA

Avrupa'nın en iyi 10 ligindeki taraftar sayısı değerlendirmesinde Trabzonspor, ilk 50'ye girebilen tek Türk ekibi oldu. 190 takım içerisinde bordo-mavililer, 39. sırada yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde "Şehir, bana ve ekibe sahip çıkıyor. Bize çok destek veriyorlar" diyerek taraftara teşekkür etmişti.

Kaynak: Sabah