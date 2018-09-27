Trabzonspor taraftarından tam destek!

Üst üste alınan Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe mağlubiyetleri sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman’a, Karaman ise oyuncularına sahip çıkmıştı. Art arda yaşanan yenilgilere rağmen takımla birlikte kenetlenen Bordo-Mavili taraftarlar Kasımpaşa karşısında Fırtına’yı yalnız bırakmayacak.

​Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda oynanacak mücadele için şimdiden 17 bin biletin satıldığı öğrenildi. Her gün artan bilet satışları nedeniyle karşılaşma gününde en az 25 bin Trabzonsporlu futbolseverin tribünde olması bekleniyor. Sezon boyunca bilet ve forma satışlarından büyük bir gelir hedefleyen Bordo-Mavili yönetim de alınacak galibiyetlerle birlikte bu rakamların artacağını düşünüyor.