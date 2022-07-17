30 Temmuz Cumartesi saat 20.45’te oynanacak Süper Kupa Finali’nin biletleri 5 gün önce satışa çıkarken, Trabzonsporlu futbolseverler maça yoğun ilgi gösteriyor. Olimpiyat Stadı’nda Türkiye Kupası’nın sahibi Sivasspor ’la oynanacak karşılaşma için Bordo mavililer’e 33 bin kişilik yer ayrılmıştı. Bu koltukların 25 bini şimdiden satıldı.

Doğu tribün biletleri 150, kuzey tribünise 75TL’den satışa sunulurken, hafta içinde kalan biletlerin tamamen tükenmesi bekleniyor. Sivasspor tarafına ise 29 bin koltuk verildi. Ancak Kırmızı-Beyazlı taraftarlar şu ana kadar 2 bin civarında bilet aldı.

75 bin kapasiteli...

Trabzonsporlu taraftarlar, 75 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı’nda diğer koltukların da satışa açılmasını istiyor. Son olarak 15 Mayıs’ta oynanan Altay mücadelesini Olimpiyat’ta oynayan Trabzonspor , tarihi günlerinden birini yaşamıştı. Yaklaşık 75 bin taraftar stada akın ederken, Bordo-mavililer İstanbul’da kendi rekorunu kırmıştı.