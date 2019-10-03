Trabzonspor taraftarından Basel maçına yoğun ilgi

Özellikle geçen sezondan bu yana takımlarını hem deplasmanda hem de içerde yalnız bırakmayan Bordo-Mavililer, Basel karşısında da Fırtına’ya itici güç olmaya çalışacak. Son oynanan Beşiktaş karşılaşmasında Medical Park Stadyumu’nu tıklım tıklım dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, bu akşam oynanacak karşılaşmanın biletlerine de yoğun ilgi gösterdi.

Ön eleme karşılaşmasında Sparta Prag mücadelesinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle güney kale arkasındaki A-G-I-J-K-L bloklarına ceza gelmesine ve bu tribünlere taraftar alınmayacak olmasına rağmen kritik maçta en az 30 bin taraftarın olacağı öğrenildi.

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