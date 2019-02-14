Trabzonspor taraftarından Alanyaspor maçına özel ilgi

Önce Başakşehir, sonra Galatasaray maçı... Trabzonspor iki güçlü rakibine karşı galibiyete çok yaklaştı ancak her iki karşılaşmaya da hakem hataları damgasını vurdu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, bu sezonki en sert tepkiyi 3-1’lik Galatasaray yenilgisinin ardından gösterirken, devamındaki süreçte MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Şimdi sıra taraftara geldi...

Sıkıntılı süreçte takımı yalnız bırakmak istemeyen Bordo-Mavililer, Akyazı’ya akın edecek. Pazar günü saat 16.00’daki Alanya maçında her zamankinden farklı bir atmosfer olacak.

Teknik heyete ve futbolculara ‘yalnız değilsiniz’ mesajı verecek olan Trabzonsporlu futbolseverler, özellikle genç oyunculara moral aşılayacak ve bundan sonraki periyot için tüm takımı motive edecek.

Tek tek çağıracaklar

Maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırmayı planlayan taraftarlar, özel pankartlar da hazırlıyor. Biletlere büyük ilgi gösterilirken, Medical Park Stadı’nın büyük oranda dolması bekleniyor.

Kısacası pazar günü Bordo-Mavili tribünler maça damga vurmak istiyor.