Trabzonspor taraftarından reaksiyon!

Trabzonspor 'da iç sahadaki son Giresun maçında tribünlerin boş kalması hayal kırıklığına neden olmuştu. Üstüne Alanya karşısındaki ağır yenilgi ve Abdullah Avcı'nın istifadan dönmesi taraftarı adeta kendisine getirdi.

Akyazı'da 32 bin taraftar

Karadeniz ekibi adına sezonun kırılma maçı olan Başakşehir mücadelesine Bordo-Mavili futbolseverlerin büyük ilgisi vardı. Tribünde 32 bin Trabzonspor taraftarı yerini aldı. Maçın başından sonuna takıma büyük destek veren futbolseverler pankartlarla da oyunculara ve teknik heyete destek mesajı verdi.

Abdülkadir resital sundu

Hafta içinde yaşanan Abdullah Avcı krizinde hocanın evine gidip istifa etmemesini sağlayan isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür, dün gecenin de yıldızları arasındaydı. Başarılı oyuncu, sahada basmadık yer bırakmadı. Takımının geliştirdiği hücumlarda maestro gibi oynayan Abdüş, ayrıca savunmasına da sık sık yardım ederek alkış aldı.

Uğurcan hayata döndü

Alanyaspor yenilgisinde kalesine gelen 5 topun da gol olmasıyla birlikte eleştirilerin hedefi haline gelen kaptan Uğurcan Çakır, dünkü performansıyla adeta kendisine geldi. Başarılı file bekçisi, formda Başakşehir hücumcularına karşı geçit vermezken kritik anlarda takımını ayakta tutan isimdi. Performansıyla alkış alan milli file bekçisi kritik galibiyette başrol oynadı.

Bartra'da fire yok

Hugo'nun yokluğunda gözler Marc Bartra'daydı. Çünkü dünyaca ünlü yıldız kritik müsabakaya sarı kart sınırında çıktı. Başakşehir'in forveti Okaka'ya karşı oynayan deneyimli savunmacı kusursuz bir performans ortaya koyarken kart görmeyerek deteknik heyeti rahatlattı. Gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Bartra forma giyebilecek.