2017-2018 arası Trabzonspor forması giyen Theo Bongonda için taraftarlar seferber olmuştu. Gervinho’nun sakatlığı sonrası 25 yaşındaki yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutan Bordo-Mavililer, “Geri dön” çağrısı yaptı. Genk forması giyen Bongonda da hesabındaki bir paylaşımla Trabzonsporlular’a seslendi. Bongonda, “Sevgili Trabzonspor fanatikleri, bana devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz” dedi. Piyasa değeri 11 milyon Euro olan Bongonda’nın açıklaması, heyecan yarattı.