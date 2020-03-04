Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçında şov yaptı

Bordo-Mavili taraftarlar dev maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya büyük ilgi gösterilirken, tam 31 bin 519 Trabzonsporlu futbolsever Medical Park Stadyumu tribünlerinden maçı takip etti. Maç öncesinde oyuncularına alkışlarla moral veren Bordo-Mavililer 90 dakika boyunca da coşkulu bir tezahüratla takımlarını destekledi.

İlk yarıdaki kötü oyuna rağmen 12. adam görevini layıkıyla yerine getiren Trabzonlular, ikinci devrenin hemen başında gelen golle beraber vitesi de yükseltti.

Alkışlarla gittiler

1-0’lık skorun ardından coşkuyu artıran ve son düdüğe kadar bir an olsun susmayan Bordo-Mavili taraftarlar, Novak’ın farkı ikiye çıkaran golüyle büyük sevinç yaşadı. Trabzonsporlu futbolseverler, Muriç’in golüyle üzülse de galibiyette büyük rol oynadı.

Son düdüğün ardından Bordo-Mavili futbolcular alkışlarla soyunma odasına uğurlandı.