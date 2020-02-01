Trabzonspor taraftarı dev maça hazır

Karadeniz ekibinin mabedi Medical Park Stadyumu’nda bu akşam tek bir boş koltuk olmayacak. Dev maçın biletlerini dakikalar içerisinde tüketen Bordo- Mavili taraftarlar, Akyazı’yı adeta cehenneme çevirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe mücadelesinde müthiş ve coşkulu bir atmosfer oluşturmayı planlayan Trabzonsporlu futbolseverler, doluluk anlamında Medical Park’ta sezonun rekorunu kırmayı hedefliyor. 12. adam görevi için hazır olan Bordo-Mavili taraftarlar, 90 dakika boyunca Fırtına’ya destek vermeyi ve Sarı- Lacivertli futbolcuları baskı altına almayı amaçlıyor.

Fenerbahçeliler alınmayacak

Fenerbahçeli futbolseverler ise kritik maçta statta olamayacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Trabzon İl Güvenlik Kurulu’nun kararıyla dev karşılaşmaya alınmayacak. Bu karara rağmen olası bir gerginliğe karşı önlemler alındı. Bugün binlerce polis Akyazı ve çevresinde görev yapacak.



