Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fırtına bu sezon şimdiden lider Galatasaray 'ın 10 puan gerisinde kaldı. Son deplasman maçında Karagümrük'e 4-1 gibi farklı skorla mağlup olan, önceki akşam da Alanya deplasmanında 5-0 kaybeden BordoMavililer'in dış sahadaki galibiyet özlemi 4 karşılaşmaya çıktı. Bu anlamda Karadeniz ekibi, 100 gündür dış sahada 3 puana hasret kaldı.

Akyazı'da tablo bambaşka

Bu sezon takım savunmasıyla alakalı sıkıntılar yaşayan Trabzonspor ’un, ligde averajı sıfır. 25 gol atıp, 25 gol yiyen Bordo-Mavililer, özellikle deplasmanda kalesini kapatamıyor. Dış sahadaki son 4 maçta Fırtına 12 gol yedi. Karadeniz ekibi, Akyazı’daki son 4 lig karşılaşmasında ise topu sadece 2 kez ağlarında gördü. Trabzonspor, Başakşehir’in ardından İstanbulspor’u da Akyazı’da konuk edecek.





Avcı'ya sahip çıkmışlardı

Fenerbahçe derbisi hariç son haftalarda Akyazı’da tribünlerin önemli bir bölümü boş kalırken, Başakşehir maçında stadın dolması bekleniyor. Abdullah Avcı’ya sahip çıkan taraftarlar, dün satışa çıkan maç biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Cumartesiye kadar tükenebilir

Kombinelerle birlikte 33 bin civarında koltuk satıldı. Kalan 5 bin adet biletin de cumartesi gününe kadar tükenmesi bekleniyor. Yönetim, kritik süreçte taraftarları stada çekmek adına bilet fiyatlarını düşük tutarken, rakamlar şu şekilde açıklandı: Doğu: 50 TL, Batı: 60 TL, VIP Silver: 100 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Platinum: 400 TL.

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