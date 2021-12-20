Trabzonspor tam yol ileri

27 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında sona eren Trabzonspor , Hatayspor zaferiyle her şeye yeniden başladı... Hücumdaki önemli eksiklere rağmen müthiş bir reaksiyon gösteren Bordo-Mavililer, sezonun belki de en coşkulu ilk yarı performansını sergiledi. 2 müthiş golle taraftarını mest etti.

En fazla 32 yapmışlardı

Sezonun flaş takımı Hatay’ı devirip puanını 42’ye yükselten Fırtına, 17. haftalar itibarıyla son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştı. En son 2010- 2011 sezonundaki 17 haftalık ilk yarıyı 42 puanda tamamlayan Trabzonspor, sonrasındaki yıllarda bu başarısının yanından bile geçemedi. En fazla 2019-2020’de 32 puan toplayabilmişti.

Başka bir seri sürüyor

Namağlup serisi bitmesine rağmen iç sahada başka bir seriye devam eden Trabzonspor, geçen sezondan bu yana Akyazı’da çıktığı son 14 lig maçında kaybetmedi. 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Hatayspor galibiyetiyle evinde üst üste 5. zaferine uzanan Karadeniz ekibinde, bireysel performanslar da üst seviyeye çıktı.

Berat’a büyük alkış

Sezonu kapatan Gervinho’nun yokluğu, Nwakaeme’nin sakatlığı hatta Abdülkadir’in kulübede başlamasına rağmen Djaniny ve Cornelius müthiş gollerle takımı sırtladı. Hamsik yine orkestra şefliğini yaparken, Denswil sezonun en iyi sol bek performansını gösterdi. Dorukhan ilk kez kendi mevkiisinde 11’de oynayıp, fark yarattı. Berat da büyük alkış aldı.

Avcı’dan örnek hareket

Maç sonunda yaklaşık 40 bin taraftar şampiyonluk şarkıları söylerken, her fırsatta ‘bu iş ekip işi’ diyen teknik direktör Abdullah Avcı, 9 kişilik yardımcı grubunu yanına alıp tribünleri selamladı ve örnek bir harekete daha imza attı. Açıkçası ligdeki skor dağılımı da Trabzonspor’un takım oyunu oynadığının en net kanıtı.

Son 8 maçta 4 gol yediler

Öyle ki, Bordo-Mavili ekipte tam 4 oyuncu, 5 gol barajını aştı ve Süper Lig ’de bunu yapabilen tek takım durumundalar. Cornelius ile Bakasetas’ın 7’şer golü bulunurken, Nwakaeme 6, Djaniny 5 kez rakip fileleri havalandırdı. İşin savunma boyutunda ise son 8 lig maçında sadece 4 gol yediler.