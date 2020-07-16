Trabzonspor ligde ve kupada şampiyonluğun en büyük favorisiyken, 3 Haziran'da UEFA'dan gelen haberle sarsılmıştı. UEFA, Karadeniz devini finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle 1 yıl Avrupa'dan men etmişti. Mali tabloyu düzelten ve 2019 yılını da kârla kapatan Bordo-Mavililer ise cezanın iptali için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. Uzun zamandır beklenen gün geldi çattı. Fırtına bugün CAS'ta mahkeme karşısına çıkacak.

Ünlü avukat Crespo'nun dosyası...

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat katılacağı duruşmada Bordo-Mavililer tam kadro olacak. 30 sayfalık detaylı bir rapor hazırlayan Trabzonspor'un bu savunmasına öncülük eden isim dev kulüplerin avukatlığını yapan Juan de Dios Crespo. CAS davalarında tecrübeli olan Crespo, oluşturduğu kapsamlı savunma ile Fırtına'nın elini güçlendirdi. İngiliz devi Manchester City'nin aldığı benzer cezanın kaldırılması da Karadeniz temsilcisinin umutlarını bir hayli artırdı. Konuyla ilgili yoğun mesai harcayan Trabzonspor cephesinde beklenti, cezanın kalkması ve Avrupa yolunun açılması.