Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

10 Nisan 2019, Çarşamba 13:29
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Trabzonspor taktik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi'nin yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Kamil Ahmet katılmadı.

ANTRENMANA ZİYARET

Ayrıca Yılmaz Çebi İlkokulu ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Futsal Takımı sporcuları antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp 13.40'ta Bursa'ya hareket edecek.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

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