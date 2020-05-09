Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı

Futbolda özlenen görüntüler... Önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Trabzonspor takım halinde çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde antrenman sahalarına geri dönen Bordo-Mavililer, gruplar halinde idman yapmıştı. Fırtına dün ilk kez takım halinde çalıştı. AkşamSörloth da katıldı Sağanak yağmur altında yapılan idmanda taktik organizasyonları gerçekleştirildi. Oyuncuların sık sık ikili mücadeleye girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Lig başlangıcına kadar hazır olmak adına çift idmanla hazırlanacak olan Trabzonspor’un akşam antrenmanına, 14 günlük karantina süresi sona eren Sörloth da katıldı.