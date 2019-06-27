Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Transferin hızlı ekiplerinden Trabzonspor Pendikspor'da oynayan Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Ardından Bordo Mavili ekip genç futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

Taha Tunç ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; 2019/20: 110.000.-TL garanti ücret, 2020/21: 100.000.-TL garanti ücret, 2021/22: Bir önceki sezon alacağı 100.000.-TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.





'Bana inananları mahçup etmeyeceğim'

Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ise "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor’a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.















