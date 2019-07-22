Trabzonspor - Szombathelyi Haladas maç sonucu: 0-0

KARAMAN'DAN GENÇ AĞIRLIKLI KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında daha çok genç oyunculara şans tanıdı. Karaman, ikinci yarıda yeni transferlerden Avdijaj, Andjusic, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan'a da forma verdi.

AĞAOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar’ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da tribünden izledi. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da mücadeleyi takip edenler arasında yer aldı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN

Trabzonspor, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Club ile karşı karşıya gelecek.

Tolga SAĞLAM / GREİN (Avusturya) (DHA)