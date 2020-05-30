Ertelemeye lider giren Karadeniz devi sezonu zirvede tamamlamakta kararlı... Ligin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanması sonrasında saha idmanlarına en erken başlayan kulüp olan Fırtına tam 25 gündür takım çalışmaları yapıyor. Üstelik bu idmanlar genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştirildi.

Çimşir kabul ettirdi

Fizik-kondisyon olarak en hazır ekip olarak dikkat çeken Bordo-Mavililer'de teknik direktör Hüseyin Çimşir de bu süreçte iyiden iyiye takıma alıştı ve kendisini kabul ettirdi. Yapılan 5 testte de kulüpte kimsede koronavirüs vakasına rastlanmadı. Böylece plan ve program hazırlandığı gibi işledi. Tüm bu unsurlar dikkate alındığında Karadeniz ekibinin lige 'Fırtına' gibi girmesi bekleniyor.





'Hep birlikteyiz'

Bordo-Mavililer'den yeni bir şampiyonluk paylaşımı geldi. Fırtına'nın resmi sosyal medya hesabından,"Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları sekizinci şampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!" ifadeleri ve #BizB1riz #YanYana etiketleri kullanıldı. Paylaşılan görselde ise "26. hafta itibarıyla şampiyonluk yolunda lider takımız" ifadelerine yer verildi.