Trabzonspor , yarın akşam evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Hafta içinde kupadaki 4-1’lik Ümraniye maçının ardından ideal kadroya dönecek olan Avcı’nın, ileri uçta Gomez’i orta sahada ise Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Siopis üçlüsünü oynatması bekleniyor. Trezeguet’nin yanı sıra Yusuf Yazıcı da 11’de olabilir.

Djaniny’ye piyango vurdu!

2020’nin Ekim ayında Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Arap kulübüyle davalık olan Djaniny Semedo, haklı bulundu. Alacakları ödenmediği için Al Ahli’den ayrılıp bonservisi elinde şekilde Trabzonspor’a transfer olan Djaniny, 3,1 milyon Euro tazminat alacak. Al Ahli’nin CAS kararı sonrası yeni bir itiraz hakkı bulunmuyor.

Trabzonspor ilk 3’te...

Bordo-Mavili ekip, Instat verilerine göre Süper Lig’in ilk yarısında maç başına ortalama en fazla mesafe kateden 3. takım konumunda. 117,9 km. koşu mesafesine ulaşan Trabzonspor’un önündeki iki takım Alanyaspor (120,3km.) ve Başakşehir (121,5). Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hedefi; Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında koşu ortalamasını 120 km. seviyesine çıkarmak.

Biletlere yine büyük ilgi

Trabzonspor’un yarın akşam saat 19.00’da İstanbulspor’la oynayacağı lig maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kombinelerle birlikte yaklaşık 35 bin koltuk alıcı bulurken, kalan 3 bin 500 civarındaki biletinde tükenmesi bekleniyor. Evinde oynadığı son lig karşılaşmasında Başakşehir’i deviren Trabzonspor’u, 30 bin taraftar desteklemişti.