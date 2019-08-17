Trabzonspor Sturridge ile anlaştı

Bordo- Mavililer transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Orta sahaya John Obi Mikel’i alarak ses getiren Fırtına, geçen sezon İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Daniel Sturridge’le de büyük oranda anlaşmaya vardı. Hem Amerika’da, hem İngiltere’de hem de Türkiye’de yapılan görüşmelerde kıran kırana pazarlıklar yapıldı. Görüşmelerde son aşamaya gelen Bordo-Mavili yönetim, Sturridge ailesini önceki gün Prag karşılaşmasına davet etti. Sturridge ailesi de öğle saatlerinde şehri gezdi, akşam ise Medical Park Stadyumu’nda karşılaşmayı takip etti.

Ağaoğlu bizzat görüştü

Trabzon’daki atmosferden oldukça memnun kaldıkları öğrenilen anne Grace Sturridge ile menacerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, dün de Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bizzat görüştü. Taraflar mali konularda imza aşamasına gelirken, ufak detaylarda da el sıkışıldığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi, artık Daniel Sturridge’in vereceği son kararı beklemeye başladı.

13 takım istedi Trabzon alıyor

Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan İngiliz yıldızı, Trabzonspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere tam 13 takım istiyordu. ABD, Meksika ve Avrupa ülkelerinden teklifler alan 29 yaşındaki futbolcunun, Avrupa faktörü nedeniyle Fırtına’ya çok yakın olduğu kaydedildi.

2 kez en büyük oldu

Kariyerinde Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi devlerin formasını giyen Daniel Sturridge, 2 kez Şampiyonlar Ligi’nde zafere uzandı. Yıldız oyuncu, 2011-12’de Chelsea ile geçen sezon da Liverpool ile en prestijli kupayı kazandı. Fırtına’nın bu sezon bir diğer yıldız transferi Obi Mikel de 2011-12 sezonunda Sturridge ile beraber Chelsea'de başarıya ulaşmıştı