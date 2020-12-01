Trabzonspor stoper ikilisini buldu: Vitor Hugo ve Edgar

Geçen sezon savunmada çok ciddi sorun yaşayan Trabzonspor, kalesinde tam 42 gol görürken, ligin ilk 6 sırasına bakıldığında Fırtına en çok gol yiyen ekipti. Belki de şampiyonluk bu yüzden gitmişti... Bordo-Mavililer sadece geçen sene değil, son 10 yıldır defans tandemini bir türlü kuramıyor. 2010-2011’de Egemen Korkmaz-Giray Kaçar ikilisi fark yaratırken, onları Polonyalı Glowacki desteklemişti. Fırtına 82 puan topladığı o sezon, 23 golle ligde kalesinde en az gol gören takım olmuştu.

Yıllık ücretlerle katlandı

Sonraki senelerde Trabzonspor tam 18 stoper transferi yaptı, oyuncuların bonservislerine 9 milyon 305 bin Euro yani güncel kurla 86.5 milyon TL harcadı. Bu isimlerin yıllık ücretleri de hesaba katıldığında bu rakam katlandı. Fakat bir türlü ideal ikili bulunamadı. Ta ki bu sezona kadar. Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde takasta gelen ve geçen sezonu Feyenoord’da kiralık geçiren Edgar Ie, sezon başında katıldığı takımda kısa zamanda en iyi stoper performansını sergileyen isim haline geldi.

Hugo İle rekor kırıldı

Ancak onu tamamlayacak, sol ayaklı bir stoper gerekliydi: Vitor Hugo. Trabzonspor Yönetimi’nin 1.5 ay transfer etmek için uğraştığı 29 yaşındaki Sambacı, 3.2 milyon Euro’luk ve 4 yılda taksitler halinde ödenecek bir bonservisle imzayı attı. Geçmiş dönemlerde uygun gibi gözüken onlarca stoper transferi yapan Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi bu kez strateji değişitirip, “Bir oyuncu alalım ama en iyisini alalım” fikrini benimsedi ve rekor ücretle Hugo geldi.

Taraftar rahat nefes aldı

Vitor Hugo-Edgar Ie ikilisinin performansını zirveye taşıyan hoca ise Abdullah Avcı oldu. Takım savunmasını çözen 57 yaşındaki teknik adam, liderlik görevini Hugo’ya verdi. Edgar da ona çok iyi uyum gösterdi. Son iki maçta kalesini gole kapatan ve hatta çok az pozisyon vererek maçları kazanan Trabzonspor’da nihayet taraftarlar da rahat bir nefes aldı. 10 senedir süren stoper krizi şimdilik noktalandı.

Safa Can Konuksever