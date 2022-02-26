Trabzonspor stadında muhteşem atmosfer!

Konyaspor maçında olduğu gibi dünkü Kayserispor karşılaşmasında da tribünler muhteşemdi... 40 bin kişi Akyazı’ya akın ederken, biletlerin tamamı satıldı. Maç öncesinde Medical Park Stadı’nın çevresinde adeta şölen havası vardı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin organizasyonuyla stat önünde DJ performansı ve çeşitli eğlenceler gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları, Trabzonspor ’un maçına yoğun talep nedeniyle İstanbul-Trabzon arası ek seferlerini sürdürürken, yerel yönetimler de ulaşım kolaylığı sağlamak için taraftarlara özel ring seferleri koydu.

Takımı ateşlediler

Maçın ilk yarısında Kayserispor 2-0’lık üstünlüğü yakalayınca tribünlerde kısa süreli bir şok yaşandı. Ancak ikinci devrede takımın geri dönüşünde taraftarların büyük payı vardı. Trabzonspor’a tam destek veren Bordo-Mavili futbolseverler, yine fark yarattı. 90 dakika sonunda Akyazı tribünleri yine ‘şampiyon’ tezahüratlarıyla yankılandı.