Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Dün oynanan Sparta Prag karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Yusuf Sarı yer almazken, Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-