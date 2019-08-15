Trabzonspor - Sparta Prag maç sonucu: 2-1
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında 2-2’nin rövanşında Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı. Trabzonspor, skor avantajını ve seyirci desteğini arkasına alarak sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Trabzonspor, playoff turunda Craiova -AEK eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
MAÇTAN DAKİKALAR:
6. dakikada Abdülkadir Ömür’ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban’ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti.
GOOOOL | 11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa’nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth’un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
23. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita’da kaldı.
45. dakikada Kanga’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+3. dakikada Kanga’nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic’in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.
Sparta Prag, 77. dakikada Hlozek'in attığı golle skoru eşitledi. 1-1
90+7.dakikada Novak'ın attığı golle temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı.