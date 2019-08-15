Trabzonspor - Sparta Prag (CANLI)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Fırtına, ilk maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı. Bordo-mavili takımda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayan ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanan müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

Bu turu geçen takım, play-off’ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

MAÇ BAŞLADI

Fırtına, golü buldu. Pereira'nın pasında topla buluşan Jose Sosa, ceza sahasına ortayı gönderdi. İyi yükselen Sörloth, kafa vurunu yaptı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Norveç'li golcü, Bordo Mavili formayla çıktığı 2. maçında 2. golünü kaydetti.

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Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1’lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag’a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh