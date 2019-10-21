Trabzonspor, Sosa ile masaya oturuyor!

4-1 kazanılan Gaziantepspor maçı sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kaptanımız Sosa’yla gurur duyuyoruz” demişti. Yönetimin, mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaştığı öğrenildi.

Bu hafta içinde Jose Sosa’yla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Arjantinli futbolcu da kariyerini Trabzon’da bitirmek istiyor. Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması da giyen tecrübeli oyuncu, orada da çok başarılı bir performans göstermişti.

Kaynak: Akşam