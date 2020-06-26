Trabzonspor soruşturma istedi, Federasyon 'delil yok' dedi

Bordo-Mavililer ligde kalan 6 maça ve kupa finaline odaklanırken, yönetim de masada mücadelesini sürdürüyor. Geçen haftaki Ankaragücü-Başakşehir maçında yapılan net hatalar Trabzon camiasının sabrını taşırdı. İlk olarak yerel basın ortak manşetle çıktı. Göksel Gümüşdağ ve TFF’nin üst düzey 6 yöneticisiyle ilgili iddialar sıralandı. Ardından ulusal basın da bu haberleri kullanırken, devamında Trabzon Barosu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Son olarak Trabzonspor Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi bir yazı gönderdi. Kurum içinde soruşturma açılması istendi ve 3 kilit soru soruldu.

İddialar hatırlatıldı

“Federasyon içinde yapılanma var mı? Hakem atamalarına kimler karışıyor? Bazı kulüp başkanlarının TFF kurullarındaki kişiler ve hakemlerle ticari ilişkisi var mı?” denildi. Bununla birlikte tekrar son günlerde ulusal ve yerel basında çıkan iddialar Türkiye Futbol Federasyonu’na hatırlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen resmi yazının ardından Trabzonspor Yönetimi beklemeye geçerken, cevap adeta jet hızıyla geldi. TFF Yönetimi, kulübe yolladığı yazıda özetle “Ulusal ve yerel basında TFF yöneticileri, kurul üyeleri ve hakemlerimizle ilgili çeşitli iddialar haberleştirilmiş olsa da, bu iddialar herhangi bir delile dayanmamaktadır. Delil yada deliller olmadan, bu iddialar TFF açısından yok hükmündedir” denildi. Kısacası Futbol Federasyonu konuyu görmezden geldi. Şimdi gözler adli makamlara çevrildi. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta 3 sayfalık bir suç duyurusu yapan Trabzon Barosu, mahkemeden beklediği kararı almaya çalışacak.

Gözler mahkemede....

Gelişmeleri ve süreci elbetteki Trabzonspor’un hukukçuları da yakından takip ediyor. Eğer Göksel Gümüşdağ ve söz konusu TFF’nin 6 üst düzey yöneticisi hakkında mahkemeden Karadeniz ekibinin beklediği yönde bir karar çıkarsa, Türkiye Futbol Federasyonu köşeye sıkışacak.

Mini yorum / Olcay Çakır: Bekleyelim görelim

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun geçen gün TFF’ye sorduğu önemli sorular vardı. Hakemler ve atamalar konusu ile kurul üyeleri ve kulüp başkanları arasındaki ticari ilişki iddiaları idi soruların ana kaynağı...TFF’den yanıt geldi. Elbette böylesi teferruatlı bir konunun bir kaç günde araştırılması, soruşturulması ve de TFF tarafından yanıtlanır hale gelmesi kolay iş değil. Ancak, neticede TFF kısa sürede yanıtlamış oldu ve kendi notunu düşmüş oldu! Trabzonspor’un ‘iddialarını delillendirmesi gerektiği’ noktası verdikleri yanıtın ana öğesi gibi duruyor... Bu önemli bir gelişme bu kısmıyla... Çünkü konunun sportif ve adli boyut almış olması düşünüldüğünde, düşülen bu not elbette önemli. Bugünün konusu gibi gözükse de düne, öncesine, daha da evveline ait, özetle her sezonun konusunun - sorununun cevabı aranıyor gibi düşünerek olaya yaklaşmak en doğrusu sanırım. Yargıya intikal etmiş bir konuda bakalım önümüzdeki süreçte ne gibi gelişmeler olacak....Bekleyelim, görelim.

Trabzon Barosu tarafından yapılan 3 sayfalık şikayet dilekçesinde, Göksel Gümüşdağ'ın içerisinde olduğu ileri sürülen suç örgütünün bazı maçları manipüle ettiği iddia edilmiş ve o maçlarla ilgili şüphelere şu şekilde yer verilmişti:

2018-2019 sezonu:

Galatasaray-Konyaspor maçı. İddiaya göre VAR uyarısına rağmen Hüseyin Göçek, görüntülü inceleme yapmamış ve Konyaspor lehine verilen penaltıda ısrarcı olmuştu. Skor: 1-1.

2019-2020 sezonu:

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı. Sörloth'a atılan ısrarlı tekmelere rağmen Norveçli oyuncu tepki gösterince Hüseyin Göçek, kırmızı kartını Sörloth'a çıkarmıştı.

2019-2020 sezonu:

Sivasspor-Başakşehir maçı. Sivas lehine çok net bir penaltı kararı atlanmış, VAR incelemesi yapılmamıştı. Maçın hakemi Halis Özkahya'ydı.

2019-2020 sezonu:

Gaziantep-Trabzonspor maçı. Trabzonspor'un attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir'in faul yaptığı gerekçesiyle Halis Özkahya tarafından yapılan VAR incelemesiyle iptal edilmişti. Skor: 1-1.

2019-2020 sezonu:

Başakşehir-Trabzonspor maçında Skrtel'in penaltıya sebep olduğu ileri sürülen hareket, VAR tarafından incelenmemişti. VAR hakemi Mete Kalkavan'dı. Skor: 1-1.

2019-2020 sezonu:

Ankaragücü-Başakşehir maçı. Ev sahibi 1-0 önde iken attığı gol hakem Hüseyin Göçek tarafından iptal edildi. Skor: 1-2. Ertesi gün Galatasaray-Gaziantep maçında atılan aynı gol geçerli sayıldı



