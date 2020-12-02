Trabzonspor sorunu çözdü, sıra yenisinde!

2 sınavda 2 gol atan Fırtına'da Avcı, topun merkezden ileri uca kısa sürede gönderilmesini istiyor. Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın performansını zirveye çekmeyi hedefleyen başarılı çalıştırıcı, Benik Afobe ile Djaniny'e uygun iki farklı hücum planı üzerinde çalışıyor.

Göreve gelmesiyle bir anda Trabzonspor'un çehresini değiştiren, aldığı iki galibiyetle de takımı üst sıralara taşıyan Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor... Son maçına cuma günü çıkan ve önümüzdeki sınavını pazartesi günü oynayacak olmasına rağmen öğrencilerine sadece 2 gün izin veren tecrübeli hoca, eksikleri kapatmak adına yoğun mesai harcıyor. Avcı öncesinde ligin en çok gol yiyen ekibi (8 maç-15 gol) olan Fırtına, Avcı sonrasında iki sınavda da kalesini kapatmayı başardı.

1'er 1'er kazandı

Edgar ve Hugo ile yakından ilgilenen, takım savunmasını oyuncularına aşılayarak bu problemi çözen başarılı çalıştırıcı, şimdi de hücumdaki kısırlığı ortadan kaldırmak istiyor. B.B. Erzurum ve Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçlarla deviren Karadeniz ekibinde Avcı, daha skorer olmak adına topun merkezden ileri uca kısa sürede gönderilmesini istiyor.

Forvete göre plan...

Aynı zamanda deneyimli teknik adam, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi isimlerin performansını zirveye çekmeyi ve forma giyen forvete uygun hücum planıyla oynamayı düşünüyor. Buna göre Avcı'nın, Afobe ve Djaniny'le ilgili iki farklı oyun sisteminin olduğu gelen haberler arasında.

Atalay Özçelikli







