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Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

04 Ağustos 2019, Pazar 13:42
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Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

TRABZON,(DHA) - Trabzonspor, Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda kulübü Crystal Palace ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle "İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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