Trabzonspor Sörloth transferi için şartları zorluyor

Gervinho ve Bruno Peres’e resmi imza attırarak yaz transfer dönemine müthiş giren Trabzonspor’da, herkesin merak ettiği isim; Alexander Sörloth. İlk olarak 14 Mayıs’ta FANATİK’in duyurduğu Sörloth’la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu transferle bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu ilgileniyor. Leipzig’e gittiği günden bu yana Norveçli yıldızla sürekli iletişimde olan Ağaoğlu, son günlerde temasları iyice sıklaştırdı. Sörloth’a, “Gel yine kral ol” denirken, Bundesliga’da sezonun bitmesiyle Alman kulübüyle de görüşmeler başladı.

Patson Daka’yı alıyorlar

Leipzig’de yaşanan hoca değişikliğinin ardından Jesse Marsch göreve getirilirken, ABD’li teknik adamın eski takımı Salzburg’dan Patson Daka’nın transferini istediği öğrenildi. Daka’nın gelmesi durumunda Sörloth’un forma şansı iyice azalacak. Kuzeyin Kralı ise fazla süre alacağı bir yerde olmayı hedefliyor. Trabzonspor Yönetimi tüm bu gelişmeleri yakından takip ederken, Leipzig’in yeni sezonla ilgili net planlamasını bekliyor.





Gerekirse sponsorlarla...

Bu transferde esas kafa karıştıran nokta ise Sörloth’un Leipzig’deki ücreti... Yıldız forvet 3 milyon Euro’nun üzerinde bir maaş alıyor. Trabzonspor’da ise tavan ücret 1.5 milyon Euro. Bu rakama ek olarak sadece imza parası veya bonuslar ekleniyor. Ancak Sörloth konusunda durum farklı. Eğer Leipzig oyuncuyu Trabzonspor’a kiralamayı kabul eder ve Sörloth dönerse, sadece Kuzeyin Kralı için tavan aşılacak! Gerekirse sponsor desteğiyle bu rakamı karşılayacak olan yönetim, “Yeter ki şartlar oluşup, Sörloth dönmek istesin. Para sorun değil” görüşünde.

Kritik tarih: 6 Haziran

Bundesliga’nın son ermesinin ardından Sörloth Norveç Milli Takımı’na gitti. Yıldız futbolcu, 2 Haziran’da Lüksemburg ve 6 Haziran’da Yunanistan ile hazırlık maçlarına çıkacak. Bordo-Mavililer, 6 Haziran’daki maçın ardından Sörloth için daha somut adımlar atacak. Kısacası Haziran ayının ilk haftasından sonra bu transferin rengi belli olacak.

Safa Can Konuksever



