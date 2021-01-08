Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden iki hücum oyuncusu istediği ortaya çıktı. İlk transferini Gençlerbirliği'nden ön libero Berat Özdemir'i kadrosuna katarak gerçekleştiren bordo-mavililerde, Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası, "Süreç neyi gösterir bilemiyorum ama temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var. Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.

AVCI RAPORU VERDİ! DANİEL GINCZEK...

Avcı'nın raporu üzerine çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hedefteki isimlerden birinin de Wolsburg'un 29 yaşındaki forveti Daniel Ginczek olduğu öne sürüldü.

Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve kulübünden ayrılmak isteyen deneyimli oyuncunun şartlarının araştırıldığı belirtildi.

2022 yılına kadar Wolfsburg ile sözleşmesi bulunan futbolcu bu sezon Bundesliga'da 6 maçta görev aldı. Wolfsburg, Ginczek'i 2018'de Stuttgart'tan 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. (Sabah)