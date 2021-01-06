Trabzonspor son dakika haberi: Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Transfer...

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Karadeniz devinin başkanı Ahmet Ağaoğlu, 90 dakikanın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Takımın son durumundan çok memnun olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, ''Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte takımın muazzam bir performansı var. Karagümrük maçında da bu maçta da oyunun büyük bölümünde hakim olan taraf Trabzonspor'du.'' dedi ve ekledi:

'Bazen ayağınız taşa takılabilir'

"Birden bire karaları bağlamak doğru bir bakış açısı değil. 23-24 maç var. Geçen sene 34 maç oynandı ligin genelinde. Geçen senenin ilk 3'üne bakın. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor. İlk 3'te bulunan takımlar bir hayli geride. Bunlar normaldir. Bazen ayağınız taşa takılabilir. Hata da yapmış olabilirsiniz."

Transfer çalışmalarının sürdüğünün altını çizen ve 1-2 oyuncuyla temaslarının sürdüğünün altını çizen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hocanın talepleri doğrultusunda, belirlemiş olduğu isimler var ve biz onlarla görüşüyoruz. Berat, hocanın belirlediği direkt isimlerden biriydi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama netice itibarıyla dün akşam anlaştık. 1-2 oyuncuyla daha temas halindeyiz. İsim olduğu zaman, basın mensupları beğeni alıyor olabilir ama bizi zora sokuyorlar. Görüşmelerimiz 1-2 oyuncuyla devam ediyor."











