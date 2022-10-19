Trabzonspor son 5 yılın en iyisi

Ligde son olarak Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu arada Karadeniz ekibi adına da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor arasında son 5 yılda oynanan maçlarda zirvede Fırtına yer aldı. Karadeniz ekibi, bu süre içerisinde rakiplerine çok ciddi bir fark atarken, 60 puan elde etti. Beşiktaş 48 puan ile 2. olurken, Fenerbahçe 44, Galatasaray ise 38 puan topladı.

Avcı farkı

Bu arada 4 büyüklerin yanı sıra Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı gelmeden önce İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 maçı da kaybetmişti. Sonrasında ise Trabzonspor, büyük bir çıkış yakaladı. Avcı'nın öğrencileri, Avcı'nın gelişinden sonra İstanbul takımlarıyla 25 maça çıktı. Fırtına, 13 galibiyet, 9 beraverlik ve 3 yenilgi elde etti.

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ABDÜLKADİR AÇIKLAMASI

Beşiktaş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karadeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Halil Polat, “A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



