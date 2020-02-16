Trabzonspor- Sivasspor maçında sakatlık şoku!

Trabzonspor - Sivasspor maçının ilk yarısında Kırmızı - Beyazlı konuk ekip önemli bir sakatlık problemi yaşadı. Henüz ilk yarım saat dolmadan Sivasspor'da iki sakatlık yaşandı.

İlk olarak Fernando sekmeye başladı. Ancak bu oyuncu tedavi sonrası oyuna devam etti.

Sakatlık yaşayan bir diğer oyuncu Uğur Çiftçi ise maça devam etmeye çalıştı. Birkaç dakika daha dayanabilen Uğur, 30. dakikada kenara alındı.

Uğur Çiftçi'nin yerine 33. dakikada Yasin Öztekin oyuna dahil oldu.

Nwakaeme de çıktı

Sivas cephesinde sakatlık şoku yaşanırken Trabzonspor da aynı talihsizliği yaşadı. Uğur'un sakatlığından birkaç dakika sonra Bordo-Mavile ekibin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme sakatlandı.

Siyahi hücum oyuncusu 35. dakikada yerini Abdülkadir Parmak'a bırakarak, kulübeye geldi.

Darbe üstüne darbe!

Sivasspor maçın ikinci yarısında bir sakatlık daha yaşadı. İlk yarıda kendi kalesine gol atan Caner Osmanpaşa, 49. dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Sakatlık yaşayan savunma oyuncusu, yerini yeni transfer Samba Camara'ya bırakmak zorunda kaldı.

Oyunun ilerleyen dakikalarında bu kez sol bek pozisyonundaki Ziya maçı terk etmek zorurda kaldı. Deneyimli oyuncu başı döndüğü gerekçesiyle 61. dakikada sahayı terk etti.

Ziya'nın yerine Cladumir oyuna dahil oldu.