Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, sabah saatlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde taktik antrenmanı yaparak çalışmalarını noktaladı.
Karadeniz temsilcisi, bugün 14.10’da müsabakanın oynanacağı Sivas kentine hareket ederek, kampa girecek.
İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı kadrosu:
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega,