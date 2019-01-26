Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır!

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

26 Ocak 2019, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, sabah saatlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde taktik antrenmanı yaparak çalışmalarını noktaladı. 

Karadeniz temsilcisi, bugün 14.10’da müsabakanın oynanacağı Sivas kentine hareket ederek, kampa girecek. 

İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı kadrosu:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega,

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.