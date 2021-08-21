Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor , 3 puan için kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, ilk hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti ve sezona harika bir başlangıç yaptı. Sivasspor ise evinde Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Karadeniz ekibi 2'de 2 yapmak, Sivas temsilcisi ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Trabzonspor'da hafif sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün durumu maç saatinde belli olacak. Sivasspor'da ise en önemli eksik Pedro Henrique.

Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Kayode, Gradel, James