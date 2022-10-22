Trabzonspor - Sivasspor maçı iddaa oranları

Kasımpaşa sonrası Beşiktaş 'la da berabere kalan Trabzonspor 'da Yusuf Yazıcı cezalı, Djaniny sakat. TD Abdullah Avcı, "8+3 kuralı" nedeniyle ilk 11'in bazı bölgelerinde değişik tercihler yapabilir... Kalede Uğurcan Çakır ve sol bekte Eren Elmalı'nın yeri garanti. Eğer sağ açıkta Abdülkadir Ömür tercih edilirse, sağ bekte Jens Stryger Larsen izleyeceğiz. Sağ bekte Hüseyin Türkmen sürprizi olursa, sağ açıkta Enis Bardhi oynayabilir. En ilerde Maxi Gomez yerine Umut Bozok başlarsa da sağ açıkta Abdülkadir Ömür yerine yine Enis Bardhi'yi görebiliriz. Savunmanın ortasında "Bartra & Hugo" ikilisi, orta sahanın merkezinde "Gbamin, Hamsik & Bakasetas" üçlüsü forma giyecek.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Süper Lig'de ilk 8 maçı galibiyetsiz geçen Sivasspor ise, Başakşehir sonrası Giresunspor'u da gol yemeden mağlup etti ve alt sıralardan kurtulup puan tablosunun ortalarına geldi. 2 haftada atılan 5 golün tamamında Dia Saba imzası var! İsrailli oyuncu 3 gol atıp 2 asist yaptı ve takımına 6 puan kazandırdı... TD Rıza Çalımbay, Saba'yı Mustapha Yatabare'nin arkasında kullanmaya devam edecektir. Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçını pas geçen Max Gradel bu kez yedek kulübesinde olacak. Kanatlarda Clinton N’jie ve Erdoğan Yeşilyurt oynayacaktır. Orta sanın merkezinde "Hakan Arslan & Charilaos Charisis" forma giyecek. Ziya Erdal, Robin Yalçın, Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa ve Leke James sakat.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Sivasspor'un ligdeki son 5 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %60'lık kesim saha ve seyirci avantajıyla bordo-mavili ekibi 3 puana yakın görüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Sivasspor ligde oynadığı son iki maçı da kazandı. Önce Başakşehir ardından Giresunspor’u mağlup ettiler. Ancak bana göre Trabzonspor deplasmanında işleri zor olacak. Trabzonspor da Monaco galibiyeti ile çıkışa geçti. Beşiktaş karşısında iki kez öne geçmeyi başardılar. Ancak sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldılar. Kadro kalitesi, seyirci faktörü ile Trabzonspor’un sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum.