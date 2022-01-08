Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular mobilizasyon ve denge çalışmalarının ardından dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor , Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Sivaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.