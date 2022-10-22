Spor Toto Süper Lig'de gözler bugün Trabzonspor 'la Sivasspor arasında oynanacak mücadelede olacak. Abdullah Avcı yönetiminde kendi sahasında bu sezon yenilmeyen Trabzonspor son haftaların formda takımı Sivasspor'u konuk edecek. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki takımda sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra, Larsen, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Murat, Hakan, Saba, Charisis, Erdoğan, N'Jie, Yatabare

4 futbolcu forma giyemeyecek

Bordo-Mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Edin Vısca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres'in de maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Djaniny'in durumu ise belirsiz.

Trabzonspor'da hedef 30. galibiyet!

Bordo-Mavililer, evinde oynadığı son 29 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fırtına, Abdullah Avcı önderliğinde bugün Sivasspor'u yenip, seriyi 30 maça çıkartmayı hedefliyor. Karadeniz devi, bu süre içerisinde 18 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Ekim 1988-Nisan 1991 arasında 43 maçlık seri yapmıştı.

Sivas'la 33. randevu

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Yatabare durdurulamıyor

Sivasspor'un, Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son 5 golün 3'ü Mustapha Yatabare doğrudan katkı verdi. Tecrübeli santrfor, bu süre içerisinde 1 kez Bordo-Mavili fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi. Malili futbolcu konusunda Karadeniz ekibi özel önlem aldı.

Evinde geçit vermiyor!

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-Mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.