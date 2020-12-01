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Trabzonspor, Sivasspor maçı çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolculara toparlanma testi yapıldı.

01 Aralık 2020, Salı 15:24 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Sivasspor maçı çalışmalarına devam ediyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolculara toparlanma testi yapıldı. Oyuncuların nabız değişkenlikleri ve alt ekstremite ölçümleri yapıldıktan sonra iki grup halinde mobilizasyon, core çalışması ve genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirildi.

İHA


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