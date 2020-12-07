Trabzonspor - Sivasspor maçına saatler kala Bordo-Mavili ekibin kadrosu netleşti. Teknik direktör Abdullah Avcı son antrenmanın ardından kafasındaki 10 ismi belirledi. 90 dakikada oynayabilecek durumdaki oyunculardan oluşan maç kadrosunda çok büyük bir sürpriz yapması beklenmeyen Avcı, tek ikilemi Nwakaeme ile Ekuban arasında yaşıyordu. Ancak Nwakaeme'nin de sakatlandığının açıklanması sonrasında bu bölge için tek isim olarak Ekuban kaldı.

Abdullah Avcı'nın sahaya sürmeyi planladığı 11 şöyle: Uğurcan Çakır. Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban , Afobe

Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'dan yoksun olarak Trabzon'a giden Sivasspor'un ise şu 11'le sahada yer alması bekleniyor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Fajr, Robin, Gradel, Kone, Yatabare.