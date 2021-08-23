Trabzonspor-Sivasspor Canlı
5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle sezona harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Averajla ilk haftayı lider kapatan Fırtına, Sivasspor karşısında çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Konyaspor'a evinde kaybeden Yiğidolar ise ilk galibiyetini zorlu deplasmanda almayı amaçlıyor. Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde...İlk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor , 3 puan için kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, ilk hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti ve sezona harika bir başlangıç yaptı. Sivasspor ise evinde Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Karadeniz ekibi 2'de 2 yapmak, Sivas temsilcisi ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Trabzonspor'da hafif sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz kadroda yok. Sivasspor'da ise en önemli eksik Pedro Henrique.
Trabzonspor-Sivasspor ilk 11'ler belli oldu
Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
Trabzonspor yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Yatabare
Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Trabzonspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Kayode, Gradel, James