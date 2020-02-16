Trabzonspor - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçı Trabzon'da oynanıyor. Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, Rıza Çalımbay'la bu sezon harikalar yaratan Sivasspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek 90 dakika liderlik yarışını yakından ilgilendiriyor. Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor’u mağlup etmesi halinde, dün Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43’e yükselterek ilk sıraya yükselen Medipol Başakşehir’den liderliği devralacak. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Norveçli golcü Alexander Sörloth ise takımdaki yerini alabilecek.

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4. dakikada Trabzonspor, Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Manuel Da Costa , Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Arda, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Bilal, Sturridge

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare.

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Fırtına’nın en büyük kozu Alexander Sörloth

Gençlerbirliği sınavında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından 2 maçtan men edilen ancak Tahkim’e yapılan itiraz sonucunda cezası 1 maça indirilen Alexander Sörloth, kupadaki B.B. Erzurum karşılaşmasında forma giyememişti. Cezasını tamamlayan ve bugün oynanacak Sivas karşılaşmasında görev yapabilecek olan Norveçli oyuncu, Fırtına’nın en büyük kozu olacak. Ligdeki son 5 maçta 7 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu bugün de Sivas ağlarını sarsarak takımına hem galibiyeti hem de liderliği getirmek istiyor.

Öte yandan ligde 16 golü bulunan ve Alanyalı Cisse ile krallık koltuğunda oturan Sörloth, atacağı gol ya da gollerle bu yarışta Senegalli futbolcuyu geride bırakmayı amaçlıyor.

Biletler tükendi!

Trabzonsporlu futbolcular, Sivas’ı ezberlemeye çalışırken, Bordo-Mavili taraftarlar da Akyazı’yı doldurmaya hazırlanıyor. Bu sezon neredeyse hiçbir maçta takımlarını yalnız bırakmayan Trabzonsporlu futbolseverler bugün oynanacak liderlik karşılaşmasına da büyük ilgi gösteriyor. Zorlu mücadelede en az 35 bin Bordo-Mavili taraftarın, tribünden takımına destek vereceği öğrenildi.

Yönetim ilgiden memnun

12. adam görevi için hazır olan Bordo-Mavili futbolseverler kritik sınavda coşkulu bir atmosfer oluşturmayı planlıyor. 90 dakika boyunca takımlarına itici güç olmayı amaçlayan Trabzonlular, Yiğidolar’ı da baskı altına almayı hedefliyor. Yönetim de taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları desteğin yanı sıra satılan biletleri mali yönden iyi bir gelir kaynağı olarak görüyor.

İçeride ve dışarıda en skorer iki takım!

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki karşılaşma iç ve dış sahada çok gol atan takımları karşı karşıya getirecek. Ligin en golcü takımı olan Bordo-Mavililer, attığı 45 golün 29’nu evinde oynadığı maçlarda atarken, 16 golü ise deplasmanda kaydetti. Fırtına bu alanda taraftarı önünde en çok gol atan takım konumunda yer alıyor. Sivas ise 40 golünün 21’ini sahasında, 19’unu ise dış sahada kaydetti. Yiğidolar da deplasmanda en çok fileleri havalandıran ekip olmayı başardı.

Sivas, Trabzon’da kazanamıyor

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor’u 2-1 deviren Sivasspor, liderliği kaptırmamak adına Bordo-Mavililer’i bugün de devirmeyi planlıyor. Ancak istatistikler Kırmızı-Beyazlılar’ın, Trabzon’da zorlandığını gösteriyor. Yiğidolar, Fırtına karşısında deplasmanda çıktığı son 10 lig maçında sadece bir kez kazandı. Sivas o galibiyetini de 2017-2018 sezonunda 2-0’lık sonuçla aldı. Yiğidolar, geride kalan 9 maçta 7 mağlubiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Fırtına kazanırsa 2011’i yakalayacak

Sırasıyla Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni yenen ve 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirve için iddialı olduğunu gösteren Bordo-Mavililer, bugün üst üste 6. galibiyeti almaya çalışacak. Fırtına Sivas’ı da mağlup etmesi durumunda en son 2010-2011 sezonunda yakaladığı 6 maçlık seriyi egale edecek. Karadeniz devi, geride bıraktığımız 8 sezonda daha uzun bir galibiyet serisi yakalayamamıştı.

Yasin Öztekin Trabzon’u seviyor

devre arasında Göztepe’den kadrosuna kattığı Yasin Öztekin’in, Trabzonspor karşısındaki performansı dikkat çekiyor. 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Süper Lig’de yer alan takımlar arasında en fazla gol attığı ekipler Fırtına ile Başakşehir. Başarılı oyuncu, iki takımın da ağlarına 4’er gol gönderdi. Yasin’in, Bordo- Mavililer’e karşı attığı 4 gol de deplasman maçlarında geldi. Gurbetçi oyuncu 2012-2013 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti.

Rövanş zamanı

Sezonun ilk yarısına çok iyi başlayamayan, Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği’yle de 2-2 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, Sivas’a ise 2-1 kaybetmişti. İlk 5 haftada sadece Yeni Malatya’yı mağlup eden Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında bu maçlarda bambaşka bir performans sergiledi. Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Malatya karşılaşması ertelenirken Fırtına, Paşa’yı 6-0, Fenerbahçe’yi 2-1, Gençlerbirliği’ni de 2-0 devirdi.

Hesap kapatıyor

3 takımla hesabını tek tek kapatan Bordo-Mavililer’in sıradaki hedefi Sivas. Karadeniz devi, Yiğidolar’ı devirerek hem hesabı kapatmayı hem de Kırmızı-Beyazlılar’dan liderliği almayı hedefliyor. Bu doğrultuda Fırtına tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Sınırda büyük tehlike

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor zorlu bir fikstüre girdi. Fırtına bu fikstürün ilk sınavında lider Sivasspor ile karşılaşacak. Yiğidolar’ı kayıpsız geçmeyi planlayan Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta ise Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak Sivas maçı öncesinde Bordo-Mavililer’de Pereira, Hosseini, Campi, Mikel, Guilherme ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.

Çimşir’den uyarı

Bu 6 isim Yiğidolar karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Siyah-Beyazlılar karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in sınırdaki oyuncularını gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardığı belirtildi.

Sivasspor’da 4 eksik

Karşılaşma öncesi Sivasspor’da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayacak.

Çalımbay’ın Trabzon şanssızlığı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2’sini kazanırken, 1’inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.



