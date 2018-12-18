Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Ünal Karaman'ın öğrencileri oldukça formda. Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Bordo-Mavililer rakibi ile ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçı kazanarak bir üst tura çıkmak istiyorlar. Trabzonspor'da Beşiktaş maçında sakatlanan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele A2TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzon ilk maçtaki 11'le sahaya çıkacak

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Toure, Kucka, Sosa’nın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın, karşılaşmaya deplasmanda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta tercih ettiği 11 ile çıkması bekleniyor. Karaman’ın Beşiktaş maçında 11’de sahaya çıkan oyuncuları dinlendirerek ligde daha az süre alan oyunculara şans vereceği kaydedildi.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

Esteban- Kamil Ahmet, Batuhan, Hosseini, Ibanez, Zeki, Murat Cem, Semih, Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban



