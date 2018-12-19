Trabzonspor - Sivas Belediyespor (CANLI)

Ligde son 4 haftada 10 puan toplayan ve iyi bir hava yakalayan Trabzonspor’da gözler Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Bordo- Mavili ekip, 2-2’nin rövanşında Medical Park Stadyumu’nda 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor’u konuk ediyor. Ligdeki iyi gidişatı kupaya da yansıtmayı hedefleyen Trabzonspor bu kulvarda da emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Son olarak 2009-10’da Türkiye Kupası’nda zafere ulaşan Karadeniz ekibi, bu sezon 8 yıllık hasrete son vermeyi planlıyor. Saat 20.30’da başlayan mücadele A2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Maç başladı...

Trabzonspor, 9. dakikada Batuhan ve 18. dakikada Ekuban'ın ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

***

Trabzonspor - Sivas Belediyespor ilk 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Batuhan, Hosseini, Ibanez, Cem, Zeki Yavru, Vahid, Olcay Şahan, Abdülkadir Parmak, Ekuban

Sivas Belediyespor: Serkan, Murat, Ercüment, Berkay, Emrah, Aykut, Ali Zorlu, Ali Aydın, Güray, Serkan, Fatih

Ünal Karaman gençlere güveniyor

İlk karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman’ın, yoğun tempodan dolayı bu akşam da ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir ilk 11’le sahaya çıkması bekleniyor. Turu geçmek adına skorun garanti olmamasına rağmen genç isimlere güvenen Karaman, her ihtimale karşı as oyuncularından da Sivas Belediye maçına hazır olmalarını istedi.

Fırtına kampa girdi!

Fırtına, bugün oynayacakları Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalara yer verildi. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bir bölümünü izlediği antrenmanın ardından Bordo-Mavili futbolcular kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Taraftar yine yalnız bırakmıyor

Ligde birçok karşılaşmada Medical Park Stadyumu’nu dolduran Bordo-Mavili taraftarlar, kupa karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmayacak. Karşılaşmanın hafta içi oynanacak olmasına rağmen 20 bini aşkın Trabzonsporlu futbolseverin mücadeleyi tribünden takip edeceği ve Fırtına’nın turu geçmesi için tezahüratlarla takımlarına destek vereceği öğrenildi.

Sosa ve Toure'den kötü haber

Fırtına’da ilk 11’in değişilmezlerinden olan Zargo Toure ile kaptanlık pazubandını taktıktan sonra uçuşa geçen Jose Sosa’dan kötü haber geldi. Beşiktaş maçında Atiba ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Arjantinli süperstarın sol bacak kas grubunda ikinci derecede yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Sosa’nın 4 ila 6 hafta arasında takımdan uzak kalacağı açıklandı.

Devreyi kapattılar

Sakatlığına rağmen kritik Beşiktaş maçını tamamlayan Senegalli stoper Toure’nin ise çekilen MR’ında sol ön uyluk kasında birinci derecede kas yaralanması saptandı. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecinin 2-3 hafta süreceği belirtildi. İki oyuncu da sezonun ilk yarısını kapatırken, Toure’nin ikinci devrenin ilk maçı olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor. Sosa’nın ise bu zorlu maçta forma giyebilmesi için sağlık ekibinin seferberlik ilan edeceği de gelen haberler arasında.