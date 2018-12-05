Trabzonspor, Sivas Belediye karşısında nasıl tur atlar?
Son iki maçını kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Sivas Belediye ile karşılaştı. Genç oyunculardan kurulu 11’le sahaya çıkan Trabzonspor, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve turu Trabzon’daki rövanşa bıraktı. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar?
Son iki maçını kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Sivas Belediye ile karşılaştı. Genç oyunculardan kurulu 11’le sahaya çıkan Trabzonspor, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve turu Trabzon’daki rövanşa bıraktı.
Trabzonspor ikinci karşılaşmayı kazandığı takdirde tur atlayacak.
0-0 ya da 1-1’lik beraberlikler de Fırtına’yı bir üst tura çıkaracak.
Mücadelenin normal süresi 2-2 tamamlanırsa maç uzayacak.
3-3 ve daha gollü beraberlikler ile galip gelmesi durumunda ise Sivas Belediye tur atlayacak.