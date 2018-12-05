Trabzonspor, Sivas Belediye karşısında nasıl tur atlar?

Son iki maçını kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Sivas Belediye ile karşılaştı. Genç oyunculardan kurulu 11’le sahaya çıkan Trabzonspor, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve turu Trabzon’daki rövanşa bıraktı. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar?

05 Aralık 2018, Çarşamba 01:14 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Sivas Belediye karşısında nasıl tur atlar?

Son iki maçını kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Sivas Belediye ile karşılaştı. Genç oyunculardan kurulu 11’le sahaya çıkan Trabzonspor, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve turu Trabzon’daki rövanşa bıraktı.

Trabzonspor ikinci karşılaşmayı kazandığı takdirde tur atlayacak.

0-0 ya da 1-1’lik beraberlikler de Fırtına’yı bir üst tura çıkaracak.

Mücadelenin normal süresi 2-2 tamamlanırsa maç uzayacak.

3-3 ve daha gollü beraberlikler ile galip gelmesi durumunda ise Sivas Belediye tur atlayacak. 

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