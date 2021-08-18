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Trabzonspor, Siopis transferini bitiriyor

Fırtına bir haftadır Manolis Siopis transferi için Alanyaspor'la pazarlık halinde. Kıran kırana geçen görüşmeler sonucunda taraflar arasındaki fark iyice azalırken, Yunan oyuncunun menacerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:30 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Siopis transferini bitiriyor

Fırtına bir haftadır Manolis Siopis transferi için Alanyaspor 'la pazarlık halinde. Kıran kırana geçen görüşmeler sonucunda taraflar arasındaki fark iyice azalırken, Yunan oyuncunun menacerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile görüşen menacerin son şartlar üzerinde konuştuğu kaydedildi. Kulüpler anlaştığı taktirde transferin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu belirtildi.


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