Trabzonspor sezonun en kritik virajında

Hem ligde hem de Avrupa’da başarılı olmak için uğraşan Trabzonspor ’u bir hafta içerisinde üç kritik sınav bekliyor. Bordo-mavililer, bunları kayıpsız geçerse iki kulvarda da önemli bir yol kat edecek.

Ligde 8 karşılaşma sonunda 16 puanı bulunan Trabzonspor, bugünkü Kasımpaşa maçını kazanırsa bu sezon ilk kez art arda 3 karşılaşmadan üç puanla ayrılmış olacak.





Başakşehir’in bugün olası puan kaybı, aynı zamanda Karadeniz ekibini liderliğe taşıyacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, o dönemde de ligin 9. haftasında liderliği ele geçirmiş bir daha bırakmamıştı.





İç sahada son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a karşı 3-1’lik skorla alan ve o tarihten sonra bir daha kaybetmeyen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa’yı yener ya da mağlup olmazsa evindeki kaybetmeme serisini 29 maça çıkaracak ve yeni bir rekora imza atacak.

Trabzonspor böylece, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasındaki seriyi geride bırakacak. (Milliyet)